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Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması

Beşiktaş'ta performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaratan ve siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı konuşulan Oğuzhan Özyakup, bu iddialara yanıt verdi.

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Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan, Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısında adete formasına hasret kaldı. Ligin ikinci yarısında 11 maç geride kalırken, 26 yaşındaki futbolcu 4 karşılaşmada görev yaptı ve sadece 28 dakika sahada kaldı.
 
Oğuzhan Özyakup , ilk yarıda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında 23 maçta forma giyerken, 1421 dakika süre aldı.
 
Performansındaki düşüşün yanı sıra taraftar tepkisine de maruz kalan milli futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği tartışılmaya başlandı. 19 yaşından bu yana siyah-beyazlı takımda yer alan Oğuzhan'ın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
 
Eski günlerini arayan Oğuzhan Özyakup kendisi hakkında ayrılık söylentilerini ciddiye almadığını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beşiktaş'tan ayrılmayacağım. Yeni sezonda çok büyük beklentilerim var" diye konuştu.
 
(Sporx)
 

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