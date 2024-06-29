İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2024 Cumartesi / 23 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oğuzhan Özyakup'tan transfer iddialarına cevap!
Spor

Oğuzhan Özyakup'tan transfer iddialarına cevap!

Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Oğuzhan Özyakup, Türkiye'ye transfer olacağı iddialarını yalanladı.

29 Haziran 2024 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Oğuzhan Özyakup'tan transfer iddialarına cevap!
ABONE OL

Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, hakkında çıkan Türkiye'ye transfer olacağına dair çıkan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Tecrübeli futbolcu bir paylaşımda bulunarak transfere yönelik çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını dile getirdi.

Oğuzhan Özyakup açıklamada, "Herkese selamlar arkadaşlar. Basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duydum. Şu anda Türkiye'den hiçbir kulüple görüşme içerisinde olmadığımı bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

KONYASPOR İLE ANILMIŞTI

Oğuzhan Özyakup'un ismi Süper Lig ekibi Konyaspor ile anılıyordu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fortuna Sittard'da 24 maçta görev alan Oğuzhan Özyakup, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.