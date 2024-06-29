Oğuzhan Özyakup'tan transfer iddialarına cevap!

Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, hakkında çıkan Türkiye'ye transfer olacağına dair çıkan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Tecrübeli futbolcu bir paylaşımda bulunarak transfere yönelik çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını dile getirdi.

Oğuzhan Özyakup açıklamada, "Herkese selamlar arkadaşlar. Basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duydum. Şu anda Türkiye'den hiçbir kulüple görüşme içerisinde olmadığımı bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

KONYASPOR İLE ANILMIŞTI

Oğuzhan Özyakup'un ismi Süper Lig ekibi Konyaspor ile anılıyordu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fortuna Sittard'da 24 maçta görev alan Oğuzhan Özyakup, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.