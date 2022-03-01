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Spor

Oğuzhan Özyakup'un kaderi belli oldu! Beşiktaş'tan sürpriz karar

Oğuzhan Özyakup, bu sezon Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Beklentileri bir türlü karşılayamayan Oğuzahan Özyakup ile sezon sonu yolların ayrılması planlanıyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncunu sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.

Star Gazetesi1 Mart 2022 Salı 20:09 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 20:09
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Oğuzhan Özyakup, bu sezon Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Beklentileri bir türlü karşılayamayan Oğuzahan Özyakup ile sezon sonu yolların ayrılması planlanıyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncunu sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.

Beşiktaş'ta bu sezon yalnızca 17 maçta şans bulan Oğuzhan Özyakup ile yolların ayrılması planlanıyor. Sezon başından bu yana sergilediği başarısız performansıyla tepki çeken Oğuzhan Özyakup'un siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonu bitecek.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN BİLETİ KESİLDİ

Oğuzhan Özyakup, bu sezon Beşiktaş'taki başarısız performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Beklentilerin altında kalan orta saha oyuncusu gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup ile yolların ayrılması planlanıyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 maçta 819 dakika sahada kalabildi. 17 karşılaşmanın yalnızca 9'unda ilk 11'de yer alan Oğuzhan Özyakup, 1 asistle takımına katkıda bulunabildi. Beşiktaş kariyerinde toplam 310 resmi maça çıkan Özyakup, toplam 35 gol ve 62 asist yaptı.

Star Gazetesi

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