Oğuzhan satışa çıkarılıyor

KARTAL’DA kaptan Oğuzhan Özyakup iyice gözden düştü. Bu sezon yedek kulübesine hapsolup fazla süre alamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu, küçülme kararı alan Beşiktaş yönetiminin satışa çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi. Oğuzhan’ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı, menajerlerinin kendisine özellikle Avrupa’da kulüp baktığı belirtildi.

Oğuzhan için menajerlerinin Valencia (İspanya), Marsilya (Fransa), Lazio (İtalya) ve Everton (İngiltere) ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. Yönetimin, 2022 yılına kadar Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi olan Oğuzhan’ı 6-7 milyon euro bedelle satıp transfer için kaynak yaratmayı planladığı vurgulandı. Oğuzhan 18 maçta 780 dakika oyunda kaldı.