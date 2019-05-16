21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0467
  • 6,7713
  • 250.091
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Oğuzhan satışa çıkarılıyor

Beşiktaş’ta yönetim, yedek kulübesine hapsolan kaptanını sezon sonunda satışa çıkarma kararı aldı. Oğuzhan’ın menajeri de oyuncuya kulüp bakıyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KARTAL’DA kaptan Oğuzhan Özyakup iyice gözden düştü. Bu sezon yedek kulübesine hapsolup fazla süre alamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu, küçülme kararı alan Beşiktaş yönetiminin satışa çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi. Oğuzhan’ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı, menajerlerinin kendisine özellikle Avrupa’da kulüp baktığı belirtildi.

Oğuzhan için menajerlerinin Valencia (İspanya), Marsilya (Fransa), Lazio (İtalya) ve Everton (İngiltere) ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. Yönetimin, 2022 yılına kadar Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi olan Oğuzhan’ı 6-7 milyon euro bedelle satıp transfer için kaynak yaratmayı planladığı vurgulandı. Oğuzhan 18 maçta 780 dakika oyunda kaldı.

''Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar ve komutanlar gazilerle iftarda buluştu

Bakan Akar ve komutanlar gazilerle iftarda buluştu

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Siyanür dehşetinde yeni detay

Siyanür dehşetinde yeni detay

'İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız'

'İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız'

Ankara'da kokutan yangın

Ankara'da kokutan yangın

40 bin kişiyi dolandıran 'Phantom' yakalandı

40 bin kişiyi dolandıran 'Phantom' yakalandı

Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
 

POPÜLER HABERLER

New York´ta helikopter nehre düştü

New York´ta helikopter nehre düştü

Ordu'da heyelan

Ordu'da heyelan

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Rekor fiyata satıldı

Rekor fiyata satıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA