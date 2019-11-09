Oğuzhan ve Lens’e ‘kulüp bul’ talimatı
BEŞİKTAŞ’TA Oğuzhan Özyakup ile Jeramain Lens gözden düştü.
- Star Spor
Beklenen patlamayı yapamayan ikilinin menajerlerine, “Oyuncularınız ara transferde başka kulüplere gidebilir. Sizlere gereken kolaylığı gösteririz” denildi. Böylece yıllık 2.3 milyon euro alan Lens ile 2 milyon euroya oynayan Oğuzhan’ın yüksek maliyetinden kurtulunmuş olacak. Yönetim ikili kulüp bulamadığı takdirde yıllık maaşlarında indirim isteyecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.