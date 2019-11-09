Oğuzhan ve Lens’e ‘kulüp bul’ talimatı

Beklenen patlamayı yapamayan ikilinin menajerlerine, “Oyuncularınız ara transferde başka kulüplere gidebilir. Sizlere gereken kolaylığı gösteririz” denildi. Böylece yıllık 2.3 milyon euro alan Lens ile 2 milyon euroya oynayan Oğuzhan’ın yüksek maliyetinden kurtulunmuş olacak. Yönetim ikili kulüp bulamadığı takdirde yıllık maaşlarında indirim isteyecek.