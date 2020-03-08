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Spor

Oğuzhanlı Feyenoord kaybetmiyor!

Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında Feyenoord, Willem II'yi 2-0 mağlup etti.

08 Mart 2020 Pazar 19:14 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 19:14

Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında Feyenoord ile Willem II, De Kuip Stadyumu'nda karşılaştı. Feyenoord, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup maçın 80. dakikasında, Robert Bozenik'in yerine oyuna girdi.

Karşılaşmada Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Jens Toornstra ve 35. dakikada penaltıdan Steven Berghuis kaydetti.

Feyenoord, bu sonuç ile puanını 50'ye çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu. Willem II ise, 44 puan ile 5. sırada kaldı.

Feyenoord, Eredivisie'nin 27. haftasında Sparta Rotterdam'a konuk olacak. Willem II ise 27. haftada, sahasında Heerenveen'i konuk edecek.

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