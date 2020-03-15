Okan Buruk: ''1 puan iki taraf için de kötü değil''

15 Mart 2020 Pazar 20:15 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 20:15

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ERKEN GOL YEMESEK KAZANABİLİRDİK"

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde;

"İlk yarıda oyuncularımın üzerinde bir yorgunluk vardı. Maçın içerisinde bir de seyircisiz olunca zorlaşıyor. Rakibe çok şut attırdık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Devre arası konuşmamız da etkili oldu. Günün sonunda 1 puan Trabzon deplasmanında, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Biz de erken gol yemesek maçı kazanabilirdik. İki takımın oyuncularını da tebrik ederim. 1 puan iki taraf için de kötü değil, aynı şeyleri düşünüyoruzdur. İki takım da Türkiye'ye güzel futbol seyrettiriyor. Ben Trabzonspor'u da beğeniyorum, başarılar dilerim"