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  • Okan Buruk 14. derbisine çıkıyor! Zorlu maçta rakip Beşiktaş
Spor

Okan Buruk 14. derbisine çıkıyor! Zorlu maçta rakip Beşiktaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 8 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı.

IHA26 Mart 2025 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Okan Buruk 14. derbisine çıkıyor! Zorlu maçta rakip Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılıların başında 14. derbisine çıkacak.

7. BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray'ı 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 13 kez karşı karşıya geldi. Buruk, siyah-beyazlılarla oynadığı 6 derbinin 4'ünü kazanırken, 2 kez de yenildi. 51 yaşındaki teknik direktör, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ İLE 18 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu. Buruk'un ekipleri, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.

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