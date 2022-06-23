Okan Buruk 14 yıl sonra yeniden Galatasaray'da

Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra futbol takımının başına getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 61. teknik direktör oldu.

Okan Buruk, altyapısında yetişerek uzun yıllar formasını giydiği ve kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olduğu Galatasaray'a, 14 yıl sonra teknik direktör olarak döndü.

Profesyonel kariyerine 1992'de sarı-kırmızılı ekipte başlayan ve 2001 yılına kadar burada oynayan 48 yaşındaki Okan Buruk, daha sonra transfer olduğu İtalya'nın Inter ekibinde 3 sezon top koşturdu.

Inter macerasından sonra Türkiye'ye dönen Okan Buruk, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında tekrar Galatasaray'da forma giydi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra o dönemki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de iki sezon görev yapan Okan Buruk, 2010 yılında futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Okan Buruk, Galatasaray forması altında bir UEFA Kupası, bir UEFA Süper Kupa, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Okan Buruk, futbolu bıraktıktan sonra başladığı teknik direktörlük kariyerinde de başarılı bir performans sergiledi.

Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlayan Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.

Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile de Süper Lig şampiyonluğu yaşararak tarihi bir başarıya imza attı.

GALATASARAY'DA 21. TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk, Galatasaray'da görev alan 21. Türk teknik direktör olacak.

Sarı-kırmızılı takımı, daha önce 20 Türk ve 40 yabancı toplam 60 teknik adam çalıştırdı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktörlerin yıllara göre sıralaması ise şöyle: