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Spor

Okan Buruk 14 yıl sonra yeniden Galatasaray'da

Okan Buruk, uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'a, 14 yıl sonra teknik direktör olarak döndü.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
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Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra futbol takımının başına getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 61. teknik direktör oldu.

Okan Buruk, altyapısında yetişerek uzun yıllar formasını giydiği ve kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olduğu Galatasaray'a, 14 yıl sonra teknik direktör olarak döndü.

Profesyonel kariyerine 1992'de sarı-kırmızılı ekipte başlayan ve 2001 yılına kadar burada oynayan 48 yaşındaki Okan Buruk, daha sonra transfer olduğu İtalya'nın Inter ekibinde 3 sezon top koşturdu.

Inter macerasından sonra Türkiye'ye dönen Okan Buruk, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında tekrar Galatasaray'da forma giydi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra o dönemki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de iki sezon görev yapan Okan Buruk, 2010 yılında futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Okan Buruk, Galatasaray forması altında bir UEFA Kupası, bir UEFA Süper Kupa, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Okan Buruk, futbolu bıraktıktan sonra başladığı teknik direktörlük kariyerinde de başarılı bir performans sergiledi.

Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlayan Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.

Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile de Süper Lig şampiyonluğu yaşararak tarihi bir başarıya imza attı.

GALATASARAY'DA 21. TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk, Galatasaray'da görev alan 21. Türk teknik direktör olacak.

Sarı-kırmızılı takımı, daha önce 20 Türk ve 40 yabancı toplam 60 teknik adam çalıştırdı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktörlerin yıllara göre sıralaması ise şöyle:

DönemTeknik Direktör
1905-1906Boris Nikolof (Bulgaristan-Futbolcu antrenör)
1907Emin Bülent Serdaroğlu
1908-1911Horace Armitage (İngiltere-Futbolcu antrenör)
1911-1914Emin Bülent Serdaroğlu (Futbolcu antrenör)
1915Sadi Bey
1916-1917Ali Sami Yen
1919-1921Necip Şahin (Futbolcu antrenör)
1922-1923Adil Giray (Futbolcu antrenör)
1924-1928Billy Hunter (İskoçya)
1929Nihat Bekdik (Futbolcu antrenör)
1930-1931Jules Limbeck (Macaristan)
1931-1932Fred Pegnam (İngiltere)
1933-1936Syd Pedeafoot (İngiltere)
1937Hans Baar (Avusturya)
1938Peter Szabo (Macaristan)
1938-1939Peter Tandler (Avusturya)
1939Hayman (İngiltere)
1939-1940Ceslav Zaharczuk (Polonya)
1941-1945John Begget (İngiltere)
1945-1946Miço Dimitriyadis
1947Josef Szweng (Macaristan)
1947-1949Pat Molloy (İngiltere)
1950-1952Donald Lockhead (İngiltere)
1952-1953Gündüz Kılıç
1953-1954Lazlo Szekelly (Macaristan)
1954-1957Gündüz Kılıç
1957-1958George Dick (İngiltere)
1959-1961Leandro Remondini (İtalya)
1961-1963Gündüz Kılıç

Coşkun Özarı
1964-1967Gündüz Kılıç
1967-1968Eşfak Aykaç

Bülent Eken
1968-1970Toma Kaleperovic (Yugoslavya)
1970-1971Coşkun Özarı
1971-1974Brian Birch (İngiltere)
1974-1975Don Howe (İngiltere)
1975-1976Jack Mansell (İngiltere)
1976-1977Malcolm Allison (İngiltere)
1977-1978Fethi Demircan
1978-1979Coşkun Özarı
1979-1980Turgay Şeren
1980-1982Brian Birch (İngiltere)
1982-1983Özkan Sümer
1983-1984Tomislav Ivic (Yugoslavya)
1984-1987Jupp Derwall (Almanya)
1987-1989Mustafa Denizli
1989-1990Sigfried Held (Almanya)
1990-1992Mustafa Denizli
1992-1993Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)
1993-1994Rainer Hollmann (Almanya)
1994-1995Reinhard Saftig (Almanya)
1995-1996Graeme Souness (İskoçya)
1996-2000Fatih Terim
2000-2002Mircea Lucescu (Romanya)
2002-2004Fatih Terim
2004-2005Gheorghe Hagi (Romanya)
2005-2007Erik Gerets (Belçika)
2007-2008Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)
2008Cevat Güler
2008-2009Michael Skibbe (Almanya)
2009Bülent Korkmaz
2009-2010Frank Rijkaard (Hollanda)
2010-2011Gheorghe Hagi (Romanya)
2011Bülent Ünder
2011-2013Fatih Terim
2013-2014Roberto Mancini (İtalya)
2014Cesare Prandelli (İtalya)
2014-2015Hamza Hamzaoğlu
2015-2016Mustafa Denizli
2016-2017Jan Olde Riekerink (Hollanda)
2017Igor Tudor (Hırvatistan)
2017-2022Fatih Terim
2022Domenec Torrent (İspanya)
2022-Okan Buruk

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