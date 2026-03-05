Okan Buruk 19. derbisine çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, göreve başladığı dönemden bu yana derbilerde başarılı performans sergiledi. 2022 yılında takımın başına geçen Buruk, 3.5 yıllık süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 18 kez karşı karşı karşıya geldi.

52 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile 10 derbiye çıkarken, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet elde ederken, 3 kez yenildi, 1 kez de berabere kaldı.

Okan Buruk son olarak TFF Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybetti.