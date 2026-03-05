İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0035
  • EURO
    51,1531
  • ALTIN
    7251.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk 19. derbisine çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 18 kez mücadele ederken, 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

IHA5 Mart 2026 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
Okan Buruk 19. derbisine çıkacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, göreve başladığı dönemden bu yana derbilerde başarılı performans sergiledi. 2022 yılında takımın başına geçen Buruk, 3.5 yıllık süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 18 kez karşı karşı karşıya geldi.

52 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile 10 derbiye çıkarken, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet elde ederken, 3 kez yenildi, 1 kez de berabere kaldı.

Okan Buruk son olarak TFF Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybetti.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.