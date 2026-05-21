Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan G.Saray, gelecek sezonun kadro planlamasını erkenden şekillendirmeye başladı. Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, önceliği orta saha takviyesine verdi. Cim-Bom, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Genç, dinamik ve atletik bir oyuncu isteyen teknik direktör Okan Buruk, Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok arzuluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol devinden ayrılması planlanan yetenekli oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacak.

OPSİYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki yıldız için G.Saray'ın, satın alma opsiyonlu kiralama formülü dahil olmak üzere tüm seçenekleri masaya yatırdığı belirtiliyor. Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bulamayan ve Real Madrid'in de yollarını ayırmayı planladığı Fransız futbolcu için Galatasaray'ın, oyuncuyu ikna etmek adına eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i devreye soktuğu ifade edildi. Yapılacak görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Fransa Milli Takımı'nda da görev yapan Camavinga, kariyerine Rennes altyapısında başladı. Başarılı performansıyla 2018-2019 sezonunda A takıma yükselme başarısı gösteren genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Madrid ekibinde 223 karşılaşmada görev yapan yetenekli oyuncu, rakip ağları 6 kez havalandırırken 10 golün de pasını verdi. Başarılı orta sahanın güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro...