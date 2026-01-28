İSTANBUL 13°C / 11°C
  • Okan Buruk, AA'nın ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı
Spor

Okan Buruk, AA'nın ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 12:49
Okan Buruk, AA'nın ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Buruk, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'ya ait "Bir güneş doğuyor" karesinden yana kullanan tecrübeli teknik adam, "Spor" kategorisinde ise Galatasaray'ın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğun kutlamasını konu alan Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar Sahnede" isimli fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay keyfi" adlı karelerini tercih etti.

"YILIN KARELERİ" OYLAMASI

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

