Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Özellikle bu önümüzdeki 2 maçı kazanırsak ilk 8 için büyük yol kat etmiş oluyoruz. Amacımız kazanarak devam etmek. Rakibimize saygı duyuyoruz, İsveç şampiyonu. Kendi sahasında Galatasaray'a karşı ellerinden geleni yapacaklar. Özellikle bizim gibi takıma karşı kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Rakibimiz topa sahipken iyi işler yapıyor. Burada topa sahip oluyorlar ve pası çok yapıyorlar. Pas şiddetli ve hızları iyi. Top rakipteyken dikkatli olmalıyız. Rakibimiz top kaybettikten sonra çok fazla pozisyon veriyor. Bunu kullanmaya çalışacağız." dedi.

"MALMÖ'NÜN KALESİNDE GENÇ BİR İSİM VAR"

Okan Buruk, "Malmö oynamayı seven bir takım. Öncelikleri topa sahip olmak. Kendi Galatasaray'ın her zaman, 2.5 senelik süreç içerisinde, agresifliğimiz, rakibe yaptığımız baskılar bize çok pozisyon yarattı. Top bizdeyken sahaya doğru yayılıp hücumda boşlukları kullanmak. Rakip boşluklar verebiliyor. Oyun içerisinde kazandığımız toplarla baskı yapmalıyız. Rakibimizi tanıyoruz, biliyoruz, eksikleri var. Kalelerinde çok genç bir oyuncu var. Bazen avantaj gibi görünse de maç sonunda farklı şeyler söyleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAKİN KALMAMIZ LAZIM"

Sakin olmaları gerektiğini belirten Buruk, "Bir maç önce 10 kişiyle büyük mücadele verdik. Sakin oynadık ve karşılığını aldık. Bugün de sakin kalmalıyız. Rakibimize karşı maça iyi başlamalıyız." diye konuştu.

Okan Buruk ayrıca, "Abdülkerim, birincisi kendi oynamak istedi. Doktorumuz ile birlikte bu süreci yönettiler. Bugün sahada. Birçok oyuncumuz bunu yapıyor. Galatasaraylı oyuncu 3 hafta deniyor, 1 hafta sonra oynuyor deniyor ama bu Galatasaray formalarına sevgileri, aidiyetleri. Oyuncunun sakatlığını daha kötüye götürecek bir şeyse oynatmıyoruz. Adale sakatlığı olsa oynatmayız zaten." açıklamasını yaptı.