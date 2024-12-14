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Spor

Okan Buruk açıkladı! İşte sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu

Galatasaray'ın başı son dönemde sakatlıklarla belada. Sarı kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

14 Aralık 2024 Cumartesi 16:19 - Güncelleme:
Okan Buruk açıkladı! İşte sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçında sakatlanan Davinson Sanchez için açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Kaç gün takımadan uzak kalacak bilmiyoruz. En kısa zamanda takıma dönmesini bekliyoruz."

"JELERT'TE DE SIKINTI ÇIKMADI"

"Elias Jelert'in de yorgunluk problemi vardı. Onda da önemli bir şey yok. Kaan Ayhan'ın bugün idmana çıkmasını bekliyoruz. Osimhen ve diğer oyuncularımızın da durumunu göreceğiz. Sakatlıkların üst üste gelmesi zorluklar getiriyor bize ama oynayan tüm oyuncularımız Galatasaray için mücadele ediyor. Kimle çıkarsak çıkalım Trabzonspor maçını kazanmak için oynayacağız."

"SAHAYA ODAKLANDIK"

"Biz sahaya odaklandık. Saha içindeki performansımızla her cevabı veriyoruz. Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ın hakları için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz sadece sahaya odaklanmış durumdayız."

"HER ZAMAN KONSANTREYİZ"

"Yenilmemek önemli. Bütün maçları da kazanma şansımız vardı. Şu anda hedeflediğimiz konumdayız. Konsantrasyonumuzu bozmadan kendimizi çok yüksekte görmememiz gerekiyor. Her maç, her takım, her rakip zor. Ciddiye alıp, kendimizi dev aynasında görmeden yarışın içinde dinamik bir şekilde yer almamız lazım. Ne kadar puan farkı açılırsa açılsın aynı konsantreyle devam ettirmemiz gerekiyor."

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