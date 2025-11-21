Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa'da yeniden kupa kazanmanın hayalini kurduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 52 yaşındaki teknik adam, Galatasaray Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek onların sorularını cevapladı.



Türkiye'ye 25 yıldır Avrupa kupası gelmediğini anımsatan Buruk, "En son UEFA Kupası'nı kazandığımız dönemden bu yana böyle bir başarı yaşanmadı. O süreçte aktif olarak sahada olan biri olarak söylüyorum, Avrupa'da yeniden bir kupa kazanmayı hayal etmemiz gerekiyor. Kazanırsınız ya da kazanamazsınız ama her turnuvaya bu hayalle çıkmak zorundasınız. Biz bu hayali kuruyoruz. Futbolcu olarak yaşadığım bu gururu inşallah teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum. Artık Avrupa'ya daha yakınız. Evet, beş büyük ligden biri değiliz ve buraya oyuncu getirmek zor oluyor. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımız Türk futbolunun dikkat çekmesini sağlıyor. Ülke futbolunun da yükseldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Buruk, sarı-kırmızılı takımla beşinci yıldıza ulaşmanın hem kendisi hem de oyuncular için çok değerli olduğunu anlatarak, "Kariyerimdeki dönüm noktası kesinlikle Galatasaray'a gelişimdir. Daha önce farklı takımlarda başarılar elde ettim ama Galatasaray'a gelmek benim için bambaşka bir dönüm noktasıydı. Doğru zamanda doğru insanlarla geldim. Bu da benim için kader anıdır. Son üç sezonda şampiyon olduk. Bunun nedeni, doğru oyuncu grubu, doğru teknik ekip ve doğru yönetimle birlikte hareket etmemizdir. Geçen sezon hedefimiz beşinci yıldızı takmaktı, bunu da başardık." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerine teşekkür eden Buruk, şunları kaydetti:

"Transfer konusunda doğru oyuncuları takıma katmak çok önemlidir. İsimden çok takıma katkı önceliklidir. Bu yıl yöneticilerimiz ne istediysek yaptı. Icardi ve Osimhen gibi çok değerli iki forvetimiz var. İkisini de en doğru şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Osimhen'in transferi büyük bir başarıydı; kimsenin inanmadığı bir şeyi başardık."

Göreve geldiği dönemden itibaren Galatasaray'ın futbol anlamında çok daha yükselen bir grafik çizdiğini vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Galatasaray'ın değerleri her zaman sabittir, siz onlara uyarsınız, onları yaşarsınız. Galatasaraylı olmak başlı başına bir kültürdür. Takım tutmak ayrı bir şeydir. Galatasaraylı olmak çok daha farklı bir şeydir. Galatasaray'ın hedefleri hiç bitmez. Avrupa'da yeniden yükselmek en önemli amaçlarımızdan biri. Yönetimimiz ekonomik anlamda olduğu kadar sportif anlamda da çok büyük bir çaba gösteriyor. Başkanımız Dursun Özbek'in gayretleriyle biz de saha içinde bu hedefleri daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ÖNCE VE SONRA ODAKLANMAK ZOR OLABİLİYOR"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarından önce ve sonra ligdeki maçlara odaklanmanın zorluğuna değindi.

Şampiyonlar Ligi'nin büyük bir arena olduğunu aktaran Buruk, "Oyuncuların motivasyonu da orada farklı oluyor. Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrasında lig maçlarında aynı konsantrasyonu yakalamak zor olabiliyor. Ama bu baskıyı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Okan Buruk, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Galatasaray'ın beni yetiştirme süreci çok değerlidir. 11 yaşında altyapıya girdim. Hocalarımız bize Galatasaray kültürünü, disiplinini, davranış tarzını çok net şekilde öğretti. Galatasaraylı olmak hem saha içinde hem saha dışında doğru bir birey olmak demektir."

Futbolculuk yıllarında İtalya'da forma giydiği döneme de değinen sarı-kırmızılı teknik adam, "İtalya yıllarımda çok büyük yıldızlarla oynadım. Ronaldo gibi dünya futbolunun en önemli oyuncularıyla aynı sahayı paylaşmak büyük bir deneyimdi. Orada sadece futbolcu olarak değil, Türkiye'yi temsil eden bir birey olarak da sorumluluk taşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.