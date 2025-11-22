İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk açıklamalarda bulundu: Futbolda bunlar var
Spor

Okan Buruk açıklamalarda bulundu: Futbolda bunlar var

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Maç öncesi Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ22 Kasım 2025 Cumartesi 19:38 - Güncelleme:
Okan Buruk açıklamalarda bulundu: Futbolda bunlar var
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Maç öncesi Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Buna da şükür diyeceğim. Eksiklerimiz var ama kadro yapımız, yine iyi bir ilk 11 ile sahadayız. Kendi sahamızdayız. Rakibimizin son maçlardaki çıkışını görüyoruz. Beklediğimiz senaryo, rakibin beklediği ve geçiş hücumu düşündüğü bir senaryo. Bunu da zaman zaman iyi yapıyorlar."

"OSIMHEN, BİR SONRAKİ MAÇA..."

"Kadroda bugün ve salı gününü düşündük. Osimhen'in sakatlığını biliyorduk. Bir sonraki maça yetiştirmek istiyoruz. Jakobs sürpriz oldu. Salı günü sahada olmasını bekliyoruz. Yaşadığımız sakatlıklar, milli takım araları zor oluyor, milli takımda ne yaptıklarını da tam bilmiyorsunuz. Biz burada çok önem gösteriyoruz."

"FUTBOLDA BUNLAR VAR"

"Üst üste sakatlıklar, futbolda bunlar var. Eren ve Metehan'da hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Kendi sahamızdayız, rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Onlar daha hazır. Milli takıma oyuncu göndermeden hazırlandılar. Biz bugüne, salı gününe, gelecek haftaya hazırlanıyoruz. İyi bir 11'imiz var. Taraftarımızla birlikte maçı kazanabilecek bir 11'imiz var."

İLKAY'I SALI GÜNÜ KULLANACAĞIZ

"İlkay'ı da başlatmadım. Üst üste 3 maç olacağı için bu maçta 30-40 dakika oynatıp salı gününe hazır hale getirmek istiyoruz. Salı günü onu kullanacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.