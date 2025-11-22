Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Maç öncesi Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Buna da şükür diyeceğim. Eksiklerimiz var ama kadro yapımız, yine iyi bir ilk 11 ile sahadayız. Kendi sahamızdayız. Rakibimizin son maçlardaki çıkışını görüyoruz. Beklediğimiz senaryo, rakibin beklediği ve geçiş hücumu düşündüğü bir senaryo. Bunu da zaman zaman iyi yapıyorlar."

"OSIMHEN, BİR SONRAKİ MAÇA..."

"Kadroda bugün ve salı gününü düşündük. Osimhen'in sakatlığını biliyorduk. Bir sonraki maça yetiştirmek istiyoruz. Jakobs sürpriz oldu. Salı günü sahada olmasını bekliyoruz. Yaşadığımız sakatlıklar, milli takım araları zor oluyor, milli takımda ne yaptıklarını da tam bilmiyorsunuz. Biz burada çok önem gösteriyoruz."

"FUTBOLDA BUNLAR VAR"

"Üst üste sakatlıklar, futbolda bunlar var. Eren ve Metehan'da hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Kendi sahamızdayız, rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Onlar daha hazır. Milli takıma oyuncu göndermeden hazırlandılar. Biz bugüne, salı gününe, gelecek haftaya hazırlanıyoruz. İyi bir 11'imiz var. Taraftarımızla birlikte maçı kazanabilecek bir 11'imiz var."

İLKAY'I SALI GÜNÜ KULLANACAĞIZ

"İlkay'ı da başlatmadım. Üst üste 3 maç olacağı için bu maçta 30-40 dakika oynatıp salı gününe hazır hale getirmek istiyoruz. Salı günü onu kullanacağız."