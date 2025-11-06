İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Okan Buruk, Ajax zaferi sonrası konuştu: Bunu hep hayal ediyoruz

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ajax galibiyeti sonrası konuştu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'i hedeflediklerini dile getiren başarılı çalıştırıcı, ' 9. sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz.' yorumunda bulundu.

6 Kasım 2025 Perşembe 01:35
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HEP HAYAL EDİYORUZ"

"Ajax'ı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9. sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz."

"LIVERPOOL MAÇIYLA BAŞLADI"

"Liverpool maçıyla oyun ve özgüven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk."

"ÇOK POZİSYON VERMEDİK"

"Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olmada zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik."

"HERKES İYİ OYNADI"

"İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı."

"ÇOK SEVİNÇLİYİM"

"İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli... Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim."

OSİMHEN SÖZLERİ

Buruk, "Victor Osimhen ile olmaktan mutluyuz. Yazın bir hayaldi ama bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu ve bütün yönetime teşekkür etmek lazım. Belki de hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu bonservisi ile aldık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini, ne seviyede olduğunu gösteriyor. Sportif başarı çok önemli, hedefimiz Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamak" ifadelerini kullandı.

