10 Aralık 2025 Çarşamba
  Okan Buruk, altyapıdan 5 ismi kadroya dahil etti
Spor

Okan Buruk, altyapıdan 5 ismi kadroya dahil etti

Sakatlık ve cezalar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Galatasaray'da Okan Buruk, altyapıdan 5 genç oyuncuyu Monaco maçının kadrosuna dahil etti.

9 Aralık 2025 Salı 23:36
Okan Buruk, altyapıdan 5 ismi kadroya dahil etti
Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle zor süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, altyapıdan 5 genç oyuncuyu kadroya aldı.

Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki "10" numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta, görev bekledi.

Yusuf, Efe, Eyüp Can ve Çağrı, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi maçında ilk 11'de forma giyerken Furkan, karşılaşmada sonradan görev aldı.

