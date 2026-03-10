İSTANBUL 16°C / 4°C
Okan Buruk: Avantaj yakalamak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesinde takımının kendi oyununu sahaya yansıtmak istediğini söyledi.

10 Mart 2026 Salı 20:21
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Bu tür maçlar aslında, grup aşamasında da gördük, öngöremediğiniz maçlar. İyi oyun önemli tabii ki, tutku önemli. Karşımızda çok kaliteli bir takım var. 11'e bakınca Gakpo yerine Wirtz tercihi, Gakpo da farklı bir stildi ama bu sefer topa sahip olmak isteyen bir takım olacak. Gomez tercihini bekliyordum. Biz Singo kullandık, hem defansif yönü hem hücuma katılabiliyor hem de duran toplar için kullandık. Son maça göre Noa Lang 11'de başlayacak. O da oynayan, bekleyen, bir önceki turda iyi işler yapan bir oyuncu." dedi.

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Rakibimize karşı bir avantaj yakalamak istiyoruz. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Avantaj yakalamak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

