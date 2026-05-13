  • Okan Buruk Avrupa futbol tarihine geçebilir! Rekor için 1 şampiyonluğa daha ihtiyacı var
Okan Buruk Avrupa futbol tarihine geçebilir! Rekor için 1 şampiyonluğa daha ihtiyacı var

Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan başarılı teknik direktör Okan Buruk Avrupa futbol tarihine geçebilir. 52 yaşındaki çalıştırıcı üst üste 5. kez şampiyon olması halinde Avrupa'da bunu başaran 3. teknik direktör olacak. İşte detaylar...

Galatasaray'da Okan Buruk, Türkiye'den sonra Avrupa futbol tarihine de geçebilir.

Süper Lig'de üst üste dört kez zafere ulaşan tecrübeli teknik adam, bu alanda Fatih Terim'in rekoruna ortak oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek sezon da takımını şampiyonluğa ulaştırırsa Avrupa futbol tarihine de geçecek.

Avrupa'nın 10 büyük liginde üst üste 5 kez şampiyonluk yaşayan iki teknik direktör bulunuyor.

Miguel Munoz, 1960-1965 yılları arasında Real Madrid ile bunu başaran ilk çalıştırıcıydı. 2014-2019 yılları arasında da Massimiliano Allegri bu başarıyı Juventus ile elde etti.

Okan Buruk, gelecek sezon da mutlu sona ulaşırsa Avrupa'nın 10 büyük liginde üst üste 5 kez şampiyonluk yaşayan üçüncü teknik direktör olacak.

Avrupa futbolunda 4 kez üst üste şampiyon olan çalıştırıcılar arasında ise Manchester City ile Pep Guardiola, Ajax ile Frank de Boer, Barcelona ile Johan Cruyff, Juventus ile Carlo Carcano ve Galatasaray ile Fatih Terim bulunuyor.

