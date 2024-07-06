Okan Buruk: Barış ve Ferdi bütün dünyanın gözünde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Takımımızın EURO 2024 çeyrek finalinde karşılaşacağı Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

TRT Spor ekranlarında Inter'den eski takım arkadaşı Seedorf ile buluşan Buruk, dedi."Seedorf ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir aradaydık." Seedorf'un "Okan Buruk ile Inter'de güzel günlerimiz geçti." cevabını veren Buruk, "Seedorf'un evini hatırlıyorum.(Gülerek)" dedi. Seedorf ise "Bazı aile yemeklerimiz olmuştu beraber." sözlerini sarf etti.

Devamında Hollanda maçını değerlendiren Buruk, "Kaan saha içi, saha dışı önemli işler yapıyor. Kerem, Portekiz maçının en iyilerinden biriydi. Milli takımı desteklemek için buradayım, desteği hak ediyorlar. Bu kadar genç bir takımın çeyrek finali görmesi önemli bir şey, gelecek için önemli bir şey. İyi bir kadromuz var ve son maçtaki mücadele muhteşemdi. Önemli dakikalarda goller attık. Bugün yine mücadele gücümüzün yüksek olması önemli olacak. Kaan'ın arkada üçlüye dönmesi önemliydi. Rakibi orada şaşırttık diziliş olarak. Barış herhalde merkezde başlayacak ama Arda ile hep yer değiştiriyorlar. Kenan performansının çok altında kaldı, daha çok şey bekliyoruz ondan. Dinlenmiş bir Hakan var elimizde. İsim olarak çok önemli bir takım Hollanda. Akıllı bir maç oynamamız gerekiyor. Onları önemseyeceğiz ama korkmadan oynamamız lazım." dedi.

Barış Alper ve Ferdi'nin performansını değerlendiren Buruk, "Barış Alper ve Ferdi'nin performansı bütün dünyanın gözünün önünde. Sadece Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin oyuncularına da önemli teklifler gelebilir. Türk futbolu için önemli gelişmeler bunlar." sözlerini sarf etti.

Malen'e dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Buruk, "Ben ilk 11'de değişiklik olabilir diyordum Hollanda'da. Malen başlayabilir diyordum ama onun oynamaması bizim için daha iyi. Savunmada Ake orayı üçleyecektir, Dumfries hücuma katılacaktır. Bizim onlara ne kadar cevap vereceğimiz önemli. Geriye çekildikçe daha çok şans veriyoruz rakiplere. Daha önde oynayan bir Türk Milli Takımı daha iyi olacaktır. Gakpo'nun önemli bir rolü var." dedi.

Son olarak Merih Demiral'a verilen cezayı eleştiren Buruk, "Merih'e verilen akıl almaz bir ceza var. Samet dönüyor tabii ama tam Abdülkerim - Merih hattıyla savunma oturdu derken anlamsız bir ceza verildi Merih'e." ifadelerini kullandı.