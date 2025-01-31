Okan Buruk: Basit goller yedik

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatındaki son grup maçında Galatasaray deplasmanda Ajax'a 2-1 yenildi ve ilk 8'e giremedi. Sarı kırmızılılar yoluna play-off turunda devam edecek.

Maçın ardından Okan Buruk TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

"Maçın başını çok dinamik, iştahlı oynamadık ama kendi oyunumuzun dışında rakibe topu verme şansımız oldu. İyi oynamadan çok iyi şeyler yapmadan çok fazla pozisyona girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık, çok rahat şekilde pozisyonlar kaçırdık. Bir dakika içerisinde skoru 2-2'ye getirebilirdik. Bu kadar fazla pozisyona girip gol atamıyorsunuz. Eksiklerimiz vardı. Oyuncularım en iyi niyetiyle oynamaya çalıştı. Avrupa Ligi'nin en çok üreten takımıyız, en çok gol atan takımlarından biriyiz. İlk 8'e girememizin nedeni çok goller yedik. Basit goller yedik. Daha net pozisyonları kaçıran bizken, rakibimiz pozisyon diyemeyeceğimiz pozisyonlardan goller attı. Şimdi hedefimiz bundan sonraki turlarda toparlanıp devam edeceğiz. Bu kadroya 3 oyuncu yazabileceğiz. Bugünün şanssızlığı 3 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Bizim istediğimiz oyunumuza uygun takviyeler yapacağız. Bugün 3-4-1-2'ye döndük. Yapacağımız takviyelerle devam edeceğiz. İyi oyunculara, iyi takıma sahibiz. Hücuma bir oyuncu düşünüyoruz. 3-4-1-2'yi Tottenham maçında çok iyi oynamıştık. Daha sonra aynı oyunu çıkartamadık. Bugün ikinci yarı bunu yaptık, daha dominant oynadık. Belki bugünün özelinde 2 forvete dönünce çok fazla üstünlük kurduk. Kenarlardan getirdiğimiz ortalarda topu santrforlarla daha fazla buluşturabilirdik. Transferlerimizle birlikte ne oynayacağımıza karar vereceğiz. Bu sistemi seviyorum. Aynı sistemi devam ettirmeyi düşünüyorum."