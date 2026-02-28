İSTANBUL 8°C / 4°C
  • Spor
  • Okan Buruk: Bazı bölgelerde değişim yaptık
Spor

Okan Buruk: Bazı bölgelerde değişim yaptık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk edecekleri maç öncesi kadro tercihiyle ilgili açıklamada bulundu.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 19:47 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray yüzünü Süper Lig'e çevirdi. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Brian Birch eşofmanıyla geldim. Geçmişten hep bir şeyler alıyoruz. 70'lerin sarı kırmızı Fatih Terim formaları da satışa çıktı. Zorlu fikstüre girmedik, o fikstürden hiç çıkmadık. Bu maçları ynamak çok güzel. Keyfine varmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Yoğun fikstürden dolayı mutluyum. 3 gün önce uzatmalı bir maç oynadık. 3 oyuncumuz 120 dakika oynadı, Torreira 105 dakika oynadı. Büyük bir yorgunluk oldu, mental olarak da yorgunluk var. Bazı bölgelerde değişim yaptık."

