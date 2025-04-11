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Spor

Okan Buruk: Bizim için dezavantaj oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, 'Eksiklerimiz ve sakatlarımız var. 3 tane sağ bekimizin olmaması bizim için dezavantaj oldu. Sallai bugün orada başlayacak. Diğer mevkilerde oyuncularımız geri döndü.' dedi.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 19:46 - Güncelleme:
Okan Buruk: Bizim için dezavantaj oldu
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Bir ara, Türkiye Kupası ile birleşince ara bizim için avantaj oldu. Çok uzun süre maç yapmadık. Bu anlamda sıkıntımız yok. Hem çalıştık hem de hazırlandık." dedi.

Başarılı teknik adam, Samsunspor için, "Saha şartları çok iyi. İyi bir takım. Başarılı bir takım ve başarılı bir teknik direktörleri var. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Çok iyi oyunculara sahipler. Bir arada oynayan bir takım. Burada birbirini tanıyan, iyi bir takım var. İşimiz kolay değil ama biz de formdayız. Bunu da ilk dakikadan itibaren göstermeliyiz." diye konuştu.

Okan Buruk, son olarak, "Eksiklerimiz ve sakatlarımız var. 3 tane sağ bekimizin olmaması bizim için dezavantaj oldu. Sallai bugün orada başlayacak. Diğer mevkilerde oyuncularımız geri döndü. Önemli oyunculara sahibiz. Kulübeden gelecek oyuncular var. Onun dışında her şey yolunda." sözlerini sarf etti.

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