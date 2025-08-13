İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7376
  • EURO
    47,6846
  • ALTIN
    4397.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk bizzat görüştü! Galatasaray'da Ederson seferberliği
Spor

Okan Buruk bizzat görüştü! Galatasaray'da Ederson seferberliği

Galatasaray, Manchester City forması giyen 31 yaşındaki deneyimli file bekçisi Ederson için seferberlik ilan etti. Teknik direktör Okan Buruk kaleci ile bizzat görüntülü bir görüşme gerçekleştirirken sarı kırmızlıların eski yıldızı Felipe Melo ise oyuncuyu ikna etmek için devrede. İşte detaylar...

AKŞAM13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Okan Buruk bizzat görüştü! Galatasaray'da Ederson seferberliği
ABONE OL

Kaleci transferini bir an önce gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, birçok isimle görüşse de Ederson'un ismi ilk sıradan hiç inmedi. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City'nin yeni kaleci almasıyla birlikte Brezilyalı oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Transferfeed'de yer alan habere göre; Cim-Bom, 31 yaşındaki file bekçisi için adeta seferberlik ilan etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski takım arkadaşı Claudio Taffarel'in de desteğiyle Ederson'la bizzat görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

FARK 1.5 MİLYON EURO

Ayrıca, daha önce Galatasaray forması giyen Felipe Melo da Ederson'u ikna etmek için devrede. Melo'nun, İstanbul'daki yaşam tecrübelerini ve kulübün geleceğe dair hedeflerini Ederson'la paylaştığı belirtiliyor. CimBom, Ederson'un maaş taleplerini karşılamak için çalışıyor. Yıllık 6 milyon euro teklif edilirken, Brezilyalı kalecinin 7,5 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği belirtildi. Yıldız kalecinin bonservisi için ayrılan bütçenin ise yaklaşık 10 milyon euro olduğu ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içerisinde transferi bitirmek istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.