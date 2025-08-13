Kaleci transferini bir an önce gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, birçok isimle görüşse de Ederson'un ismi ilk sıradan hiç inmedi. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City'nin yeni kaleci almasıyla birlikte Brezilyalı oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Transferfeed'de yer alan habere göre; Cim-Bom, 31 yaşındaki file bekçisi için adeta seferberlik ilan etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski takım arkadaşı Claudio Taffarel'in de desteğiyle Ederson'la bizzat görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

FARK 1.5 MİLYON EURO

Ayrıca, daha önce Galatasaray forması giyen Felipe Melo da Ederson'u ikna etmek için devrede. Melo'nun, İstanbul'daki yaşam tecrübelerini ve kulübün geleceğe dair hedeflerini Ederson'la paylaştığı belirtiliyor. CimBom, Ederson'un maaş taleplerini karşılamak için çalışıyor. Yıllık 6 milyon euro teklif edilirken, Brezilyalı kalecinin 7,5 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği belirtildi. Yıldız kalecinin bonservisi için ayrılan bütçenin ise yaklaşık 10 milyon euro olduğu ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içerisinde transferi bitirmek istiyor.