Okan Buruk: Bu akşam bir final

23 Aralık 2020 Çarşamba 18:55 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:55

Fenerbahçe'ye karşı kazanmak istediklerini söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Birçok takım son haftalarda istediği gibi gitmiyor. Şampiyonluk yarışındaki takımlar sonuç ve oyun olarak istediği gibi değil. Bu da bütün takımlar için bir avantaj.

Bugün iki takım için de 3 puan bu yüzden önemli. Daha çok maç var önümüzde. Bu akşam bir final ama bir yandan da lig uzun. Herkesin birbirini yakalama şansı var.

Takımların verdiği görüntü de bu şekilde. Deplasmanda oynuyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Çok fazla sakatlık yaşadı. Yoğun tempo bizi yıprattı. Şampiyonlar Ligi ve ligi birlikte götürmek zorladı. Bu hafta biraz daha tam kadroyduk. Demba Ba, Boli, Mert sakatlık geçirdi.

Caiçara vardı bir de. Onlar dışında tamız. Az antrenmanla maça çıkacak oyuncular. Edin Visca'yı maçın devamında kullanacağız. Kadro ve psikolojik anlamda hazırız." dedi.

"GÖRÜNCE ŞAŞIRMADIK"



Fenerbahçe'nin kadrosuyla ilgili konuşan teknik adam, "Rakibimizin 4-4-2 dizilişi var. Bu maçla ilgili değişik beklentiler var. Sakatlar, cezalılar vardı, değişiklikler olacaktı. Bu sistemi bekliyorduk. Görünce şaşırmadık. Hücum anlamında kenar ortalarına etkili yapan bir takım. Kenar ortalarını savunma, kalemize yakın oynamama düşüncelerimizden biri. Bizim gücümüz, oyunumuz var, yetenekli oyuncularımız var. Kazanmak için sahadayız. Taktiksel ve mücadele anlamında daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.