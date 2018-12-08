Okan Buruk: Buradan rahat bir şekilde 3 puanla ayrılabilirdik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanabileceklerini kaydeden Buruk, "Oyundan memnunum. Rakibimize hiç pozisyon vermeden ilk yarıda, 1-0 geride bitirdik. Tesadüfi bir gol yedik. 2-1'den sonra oyuna asıldık. Yaptığımız hamleler, oyuncuların performansları, rakibin risk alması ile 2-2'yi yakaladık, 3 gol daha atabilirdik" dedi.

İptal edilen golleri için konuşan teknik adam, "Verilmeyen çok net bir gol pozisyonumuz var. Buradan rahat bir şekilde 3 puanla ayrılabilirdik. Biz de kazanmak istedik, 2-2 bitirme hamlesi yapmadık. Bu maçı kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.

Daha iyi yerlere gelmek istediklerini söyleyen antrenör, "Öz güvene ihtiyacımız var. Bunu kazanarak yapabilirdik. 2-0'dan 2-2'ye gelmek de bir öz güven. Bizi burada destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya kendi sahamızda çok daha güzel bir atmosfer bekliyoruz" diye konuştu.

(Sporx)