İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1807
  • EURO
    50,8541
  • ALTIN
    7100.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk ''Buraya kadar'' dedi! Galatasaray'da bir devir resmen sona eriyor
Okan Buruk ''Buraya kadar'' dedi! Galatasaray'da bir devir resmen sona eriyor

Okan Buruk ile bu sezon da şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da bir yandan gelecek sezonun hazırlıklarına başlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda yıldız ismin üstü çizildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ16 Mart 2026 Pazartesi 11:37
ABONE OL

Şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda gelecek sezonun hazırlıklarına başlandı. Birçok takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un gözden çıkardığı yıldız isimle yollar ayrılacak.

GALATASARAY'DA GİDECEK İSİMLER BELLİ OLUYOR

Bu sezon Okan Buruk ile üst üste 4. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarına başlandı. Kadroya birçok takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda sezon sonu ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

OKAN BURUK, YILDIZ İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Galatasaray'da üstü çizilen ilk isim belli oldu. Gelecek sezon için teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kaan Ayhan ile sezon sonu vedalaşılması planlanıyor. Tecrübeli oyuncunun şimdiden kendisine takım aramaya başladığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 617 dakika sahada kalan 31 yaşındaki milli oyuncu, skora etki edemedi.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.