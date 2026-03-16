Şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda gelecek sezonun hazırlıklarına başlandı. Birçok takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un gözden çıkardığı yıldız isimle yollar ayrılacak.

GALATASARAY'DA GİDECEK İSİMLER BELLİ OLUYOR

Bu sezon Okan Buruk ile üst üste 4. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarına başlandı. Kadroya birçok takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda sezon sonu ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

OKAN BURUK, YILDIZ İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Galatasaray'da üstü çizilen ilk isim belli oldu. Gelecek sezon için teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kaan Ayhan ile sezon sonu vedalaşılması planlanıyor. Tecrübeli oyuncunun şimdiden kendisine takım aramaya başladığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 617 dakika sahada kalan 31 yaşındaki milli oyuncu, skora etki edemedi.