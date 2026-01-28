İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4081
  • EURO
    51,78
  • ALTIN
    7408.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk: Cesur olmamız gerekiyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Ocak 2026 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Okan Buruk: Cesur olmamız gerekiyor
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City'nin konuğu olacak. Zorlu maç öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"Cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymalıyız. Planlarımız var. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum."

"Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor."

"Top bizdeyken ve top rakipteyken planlarımızı uygulamamız gerekiyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.