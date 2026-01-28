Okan Buruk: Cesur olmamız gerekiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City'nin konuğu olacak. Zorlu maç öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"Cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymalıyız. Planlarımız var. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum."

"Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor."

"Top bizdeyken ve top rakipteyken planlarımızı uygulamamız gerekiyor."