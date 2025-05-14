İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7889
  • EURO
    43,4228
  • ALTIN
    3962.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk: Çok büyük bir heyecan

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kupa finalinde Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Haber Merkezi14 Mayıs 2025 Çarşamba 20:24 - Güncelleme:
Okan Buruk: Çok büyük bir heyecan
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile oynayacakları kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Okan Buruk "Çok büyük bir heyecan. Gaziantep şehri de çok doğru bir seçim oldu. İki takım taraftarı da stadyumu dolduruyor. Final için çok güzel bir hava yaratılıyor. 2018'de Akhisarspor'da ilk Türkiye Kupası finaline yükseldim ve o zaman inanılmaz heyecanlandım. Yarı finalde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Akhisarspor vardı. Orada ilk kupamı kazanmak benim için tarif edilemezdi. Şimdi o heyecanı yeniden yaşıyorum. İsteğim kazanmak, Galatasaray taraftarına bir kupa daha hediye etmek. Buna odaklandık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Okan Buruk "Rakibimiz de çok istiyor kupayı. Daha fazlasını yapıp kupayı kazanmak istiyoruz. Lig maçından daha stresli olacaktır. Ofansif olarak 3 tane etkili oyuncuları var. Öndeki kaliteli oyuncularla gole gitmek istediklerini görüyoruz. Planlarımız var, önemli olacak. İki takım da çok istiyor. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah beklentimizi karşılayan bir final olur." ifadelerini kullandı.

Günay Güvenç'in kalede olmasıyla ilgili konuşan Okan Buruk "Birçok takımın uyguladığı bir şey bu. Günay, Türkiye Kupası'nda oynadı ve finalde de oynamayı hak etti. 2 tane çok iyi kalecimiz var. İyi bir kaleci ekibine sahibiz. Hocalarımızla birlikte çok iyi çalışıyorlar. İkisi de çok hazır. Muslera'nın da ilk maçtaki kurtarışlarını gördük. Günay da çok formda. Oynadığı maçlarda çok iyi oynadı. Saha dışında da çok önemli bir figür. Liderliği önemli onun da, saha dışında da bize çok şey katıyor. İnşallah onun için de bizim için de güzel bir maç olur ve buradan kupayı kazanarak ayrılırız." açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.