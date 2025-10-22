İSTANBUL 21°C / 16°C
  • Okan Buruk: Çok daha farklı bir skor olabilirdi
Spor

Okan Buruk: Çok daha farklı bir skor olabilirdi

alatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazanılan Bodo/Glimt karşılaşmasının ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Haber Merkezi22 Ekim 2025 Çarşamba 22:58
Okan Buruk: Çok daha farklı bir skor olabilirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazanılan Bodo/Glimt karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün" dedi.

Başarılı teknik adam, "Çok daha farklı bir skor olabilirdi ama rakibimizi oyununu da tebrik etmek gerekiyor. Pozitif bir futbol oynadılar. Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik. İyi futbol oynayan ve bizi zorlayan bir takımdı. Dünkü skorları biliyorsunuz, bugün de olabilirdi ama maalesef atamadık. Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde, averaj da çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlara diyelim" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün. Oyuncularım girip çıkarken oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim" açıklamasını yaptı.

