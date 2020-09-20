Okan Buruk, Crivelli'yi neden tercih etmediğini açıkladı

20 Eylül 2020 Pazar 18:55 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:55

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçındaki sürpriz 11 tercihinin nedenini açıkladı.

Buruk, Enzo Crivelli'nin kanatta oynamak istemediği için 11'de olmadığını söyledi. Okan Buruk, "Crivelli kenarda oynarsa verimli olamayacağını söyledi; biz de tercihimizi başka şekilde yaptık" dedi.

Başakşehir'de Crivelli'nin yerine Berkay Özcan ilk 11'e monte edildi.

Başakşehir'in 11'inde, Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Berkay, Visca ve Demba Ba yer aldı.