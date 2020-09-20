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Spor

Okan Buruk, Crivelli'yi neden tercih etmediğini açıkladı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk Galatasaray maçı öncesi konuştu. İlk 11'de ilk kez şans verdiği Berkay Özcan tercihi için, 'Crivelli kenarda oynarsa verimli olamayacağını söyledi; biz de tercihimizi başka şekilde yaptık' dedi.

20 Eylül 2020 Pazar 18:55 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:55
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçındaki sürpriz 11 tercihinin nedenini açıkladı.

Buruk, Enzo Crivelli'nin kanatta oynamak istemediği için 11'de olmadığını söyledi. Okan Buruk, "Crivelli kenarda oynarsa verimli olamayacağını söyledi; biz de tercihimizi başka şekilde yaptık" dedi.

Başakşehir'de Crivelli'nin yerine Berkay Özcan ilk 11'e monte edildi.

Başakşehir'in 11'inde, Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Berkay, Visca ve Demba Ba yer aldı.

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