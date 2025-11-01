Okan Buruk: Derbi haftasının en karlı çıkan takımı olmak istiyoruz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Maçtan hemen önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Hikmet Çapanoğlu için başsağlıüı dileğinde bulunan Buruk, "Öncelikle başsağlığı dilekleri... Hikmet Çapanoğlu, Beşiktaş altyapısında çalışıyordu, tanıdığım biriydi. Beşiktaş'ın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sıralamanın farketmediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı maç özelinde şu açıklamalarda bulundu:

"Sıralama ne olursa olsun bu bir derbidir. Galatasaray - Trabzonspor maçları hep çekişmeli olmuştur. En yakın takipçimiz. 5 puan var. Yarın bir derbi daha var. Derbi haftasından en karlı çıkan takım olmak istiyoruz. Bunun için iyi hazırlandık. 5. günde oynuyoruz maçı, dinlenme ve hazırlanma şansımız oldu."

Eksikler hakkında konuşan Buruk, "Kadroda ceza ve sakatlardan dolayı eksiklerimiz var. Singo'yu bugün kadroya aldık. Çok uzun oynamasa da belli bir bölümde yer alabilecek durumda." dedi.

Stoper tercihinden yana konuşan Buruk, "Tercih edebileceğimiz önemli oyuncular var. Başakşehir maçında Kaan'ı stoperde kullandık. Beşiktaş maçında 10 kişi kaldıktan sonra Lemina'nın performansı var. Geçen hafta Lemina'yı stoperde oynattım. Önemli oyuncular ve seçenekler var. Sara'nın form durumu, Torreira dinlenik... O yüzden Lemina'yı stoperde tercih ettik, hızı, kafa topu, sertliği var. Oyun kurulumunda yardımcı olacak." açıklamasında bulundu.

Hücum hattı için konuşan Buruk, "Ön tarafta, son maçlardaki hücum hattıyla oynuyoruz. Üretken olmak, top rakipteyken baskı, top bizdeyken yeteneği ortaya koyan bir hücum hattımız var. Bunu destekleyecek beklerimiz var. Jakobs hastaydı, antrenmana çıkamadı ama kadroda. Bugün de güzel ve sakatlıksız geçerse önemli ve değerli bir akşam olacak.

Odaklandık, istiyoruz. Hep kazanmak istiyoruz. Muhteşem bir taraftarla beraber olacak. Hep bir planımız, taktiğimiz var. Ulaşacağımız yerler var. Onun yanında tutku da var. Oyuncular da, taraftarlar da tutku var. Bugün inşallah sahada ortaya koyacağız." fadelerinde bulundu.