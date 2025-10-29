Okan Buruk derbi için özel hazırlanıyor

Galatasaray, ligin 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maç öncesi savunma güvenliği için harekete geçti.

Okan Buruk, Trabzonspor'a karşı savunma oyuncularına özel çalışmalar yaptırmayı planlıyor.

Trabzonspor'un etkili gol ayakları olan Paul Onuachu ve Felipe Augusto'ya dikkat çeken başarılı teknik adam, iki ismi etkisiz kılmak ve dev maçta sonuca gitmek istiyor.

SAVUNMA NETLEŞMEDİ

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi stoper ikilisi henüz netleşmedi.

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Wilfried Singo, bu maçta oynamak istiyor ancak son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.