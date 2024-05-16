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Spor

Okan Buruk derbi öncesi öğrencileriyle konuştu!

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk kritik derbi mücadelesi öncesi öğrencilerine konuşma yaptı.

Fanatik16 Mayıs 2024 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Okan Buruk derbi öncesi öğrencileriyle konuştu!
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından derbi mücadelesini normal bir maç gibi görmelerini istedi.

Başarılı hoca, bu anlamda oyuncularının rehavete kapılmasını ve baskı altına girmesini istemiyor. Buruk, takımının geçen yıl Fenerbahçe karşısında aldığı çarpıcı galibiyeti hatırlatarak, yine benzer bir futbolla şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Okan Buruk'un yanı sıra takımın tecrübeli oyuncuları Mauro Icardi, Dries Mertens ve Fernando Muslera da takım arkadaşları ile konuşarak derbide rahat bir oyun oynamaları gerektiğini ifade etti.

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