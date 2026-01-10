Okan Buruk, derbiye 3 değişiklikle çıktı

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yarı finaldeki Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen son Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaştı.

Galatasaray, derbiye Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğucan Çakır, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay görev bekledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarı finaldeki Trabzonspor müsabakasına göre kale ve merkez orta sahada değişikliğe gitti.

Kalede Uğurcan yerine Günay'a forma veren Okan Buruk, orta sahada ise İlkay ve Sara'nın yerlerine Lemina ile Torreira'yı oynattı.

SANCHEZ, GALATASARAY'DA "DALYA" DEDİ

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa finaliyle 100. kez sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.

2023 yazında 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı stoper, 2,5 sezonda 69 Trendyol Süper Lig, 11 UEFA Avrupa Ligi, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçında mücadele etti.

Sanchez, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başlayarak sarı-kırmızılı formayla "Dalya" heyecanı yaşadı.

KALEYİ GÜNAY KORUDU

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleyi tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e emanet etti.

Trabzonspor ile yapılan yarı final karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Günay Güvenç'i sahaya sürdü.

Günay, geçen sezon şampiyon olunan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda forma giymişti.

TARAFTARLAR, KENDİLERİNE AYRILAN YERİ DOLDURDU

Galatasaray taraftarı, Turkcell Süper Kupa finaline yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendileri için ayrılan yaklaşık 33 bin kişilik bölümü doldurdu. Kırmızı giyen taraftarlar, tribün bütünlüğü yakalayarak takımlarını destekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final maçı öncesinde, vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için saygı duruşu düzenledi.

Özdenak anısına yapılan organizasyon sırasında Fenerbahçeli taraftarlar, ıslıklayarak saygı duruşuna katılmadı. Galatasaray taraftarı, bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlara tepki gösterdi.

