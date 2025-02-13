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Spor

Okan Buruk: Devamlı kadro sızıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi13 Şubat 2025 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
Okan Buruk: Devamlı kadro sızıyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"DEVAMLI KADRO SIZIYOR"

Kadronun sürekli sızdırıldığını belirten Buruk, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor, bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bunla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm. Bu maçta kadro tahmini kolay, çünkü çok kalabalık bir kadromuz yok bu maçta." dedi.

"2 DİZİLİŞ ÜZERİNDEN DÜŞÜNÜYORUZ"

Oyun içindeki diziliş ile ilgili konuşan Buruk, "Oyun içerisinde 2 diziliş üzerinden düşünüyoruz, 3'lü ve 4'lü.Buna dönebilecek oyuncularımız var. Rakibimizin dizilişi üzerinden odaklanmamız gerekecek. Birbiriyle oynamaya alışmış bir takım rakibimiz, genç ve hareketli. İlk maçta tanıyoruz aslında. Oyunda, oyun yapısında, oyuncularda çok büyük değişiklik yok. Bu bir avantaj ama sahada ortaya koymamız gerekiyor. Top bizdeyken rakibe sıkıntılar yaşatmıştık. Hava toplarında üstünlük kurmuştuk. Rakibimizin önde tehlikeli oyuncuları var. Onların da bizim gibi eksikleri var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün Berat gecesi, herkesin kandilini kutluyorum. Oğuz Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda inşallah sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkar. Hepimizin çok sevdiği bir futbol adamı." ifadelerini kullandı.

"GÜNCELLEME GELMESİ LAZIM"

UEFA'ya öneride bulunan deneyimli hoca, "Zor bir durum bizim için. Cezalılar, sakatlar, listede olmayanlar... 3 tane değişiklik burada çok az kalıyor. Çünkü, maç sayısı arttı. Maç sayısı değişti. Cezalı olma şeyi de artıyor, oyuncu sakatlık riskleri artıyor. Daha çok maç oynanıyor. UEFA'nın bir güncelleme getirmesi gerekiyor. Büyük sakatlık yaşamış oyuncular için ekstra haklar vermeliler. İyi bir 11'imiz var, kulübede bekleyenler var. Biz Galatasaray'ız, herkes Galatasaray'da oynuyor. Kulübeden destek verecek arkadaşlar, akademiden kardeşlerimiz var. Beraber hareket ettiğimizde, maçın içindeki gelişimi de çok önemli, beraber hareket edersek, takım savunmasını doğru yaparsak, ikinci maç için bir avantaj yakalamayı düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.

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