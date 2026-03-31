Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, orta sahaya takviye yapmayı düşünüyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Sarı-Kırmızılılar'da öncelikli hedef, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde milli futbolcu için sıkı pazarlıklar yapan iki takım, bonservis bedeli konusunda el sıkışamamıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da forma giymek istediğini defalarca Inter Yönetimi'ne bildirmişti. Ancak Çizme ekibinin 35 milyon euroluk bonservis talebi, Galatasaray tarafından reddedilmişti.

EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEK

Ara transfer döneminde, yüksek bonservis ödemek istemeyen Galatasaray, genç futbolcu Renato Nhaga'yı kadrosuna dahil etmişti. Yıldız futbolcu transferini sezon sonuna bırakan Cim-Bom, Hakan Çalhanoğlu için ciddi bir girişimde bulunacak. İtalyan basınına göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı futbolcuyla sık sık görüşme yapıyor. Hakan'ı takımında görmek isteyen tecrübeli hoca, sarı-kırmızılı yönetime transferin en kısa sürede gerçekleşmesi yönünde rapor verdi. FcInter adlı haber sitesinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

INTER YENİ BİR SOLUK ARIYOR

"Şu anda Dünya Kupası play-off'larında milli takımıyla forma giyen Türk oyun kurucunun geleceğiyle ilgili dedikokular var. Orta sahaya yeni bir soluk getirmek isteyen Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına onay veriyor. Türk kulübünün teknik direktörü Okan Buruk, onunla sık sık görüştü ve takımına bekliyor. Inter'in sözleşme yenilemesi pek olası değil, Çalhanoğlu için istenilen bonservis bedelinde indirime gidiliyor. 15 milyon euro karşılığında Çalhanoğlu'na izin verilecek." Bu sezon İtalyan ekibinde 26 maça çıkan Hakan, 9 gol ve 4 asist yaptı.