İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6003
  • EURO
    49,6582
  • ALTIN
    5722.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk eksiklere vurgu yaptı! ''Çaresiz kaldığım yerler oluyor''
Spor

Okan Buruk eksiklere vurgu yaptı! ''Çaresiz kaldığım yerler oluyor''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Takımdaki eksiklere dikkat çeken Okan Buruk 'Son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oluyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Aralık 2025 Salı 09:30 - Güncelleme:
Okan Buruk eksiklere vurgu yaptı! ''Çaresiz kaldığım yerler oluyor''
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçı öncesinde kadrodaki eksiklere vurgu yaptı: "Dört günde bir, aynı oyuncularla oynuyoruz. Dinlendirmemiz gereken oyuncuları dinlendiremiyoruz. Sakat sakat oynatıyoruz. Jakobs %100 hazır değil. Yunus ağrılarla oynuyor. Berkan tam iyileşmedi ama kadroya aldık. Bu dönem bunu yapmak zorundayız. Son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oluyor. Bu maç öncesi savunma hattında tamamen çaresizim. Lemina, Arda yok. Savunma merkezine bir şey olursa diye hep düşünüyoruz. Zorlandığım bir dönem. Belki Galatasaray'daki en zorlandığım günler... Bazı bölgelerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi Monaco maçı belirleyecek. Çok önemli bir maça çıkacağız. Monaco'nun stadında kazandığımız kupa Türk halkının hafızalarında. İnşallah yine mutlu bir akşam yaşarız."

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.