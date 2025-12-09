Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçı öncesinde kadrodaki eksiklere vurgu yaptı: "Dört günde bir, aynı oyuncularla oynuyoruz. Dinlendirmemiz gereken oyuncuları dinlendiremiyoruz. Sakat sakat oynatıyoruz. Jakobs %100 hazır değil. Yunus ağrılarla oynuyor. Berkan tam iyileşmedi ama kadroya aldık. Bu dönem bunu yapmak zorundayız. Son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oluyor. Bu maç öncesi savunma hattında tamamen çaresizim. Lemina, Arda yok. Savunma merkezine bir şey olursa diye hep düşünüyoruz. Zorlandığım bir dönem. Belki Galatasaray'daki en zorlandığım günler... Bazı bölgelerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi Monaco maçı belirleyecek. Çok önemli bir maça çıkacağız. Monaco'nun stadında kazandığımız kupa Türk halkının hafızalarında. İnşallah yine mutlu bir akşam yaşarız."