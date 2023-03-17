Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü; "Rakibimizi tebrik ediyorum. Devre arasında oyuncularıma, '2. golü bulmamız gerek' dedim. İkinci yarıda bizim beklentimiz hücumsal anlamda daha üretken olmaktı. Özellikle 80' sonrasında panik yaptık, basit top kayıpları yaptık. Son bolümde kopmalar oldu. 2-1 sonrasında da rakibe verdiğimiz pozisyonlar oldu. Sonuç olarak elimizdeki bir maçı kaybettik. 9 puan önde girmiştik haftaya, şimdi kafamızı kaldırıp işimize devam edeceğiz. Aradan sonra tekrar toparlanıp lige en iyi şekilde döneceğiz." sözlerini sarfetti.

"ZORBAY KÜÇÜK MAÇA ETKİ ETTİ"



Buruk açıklamasının devamında; "İki tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi, Dubois'nın ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un pozisyonu. Zorbay Küçük'ün maça etkisi olarak, göstermediği iki kırmızı kartı söyleyebilirim." dedi.