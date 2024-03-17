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Spor

Okan Buruk: Farkı açmak istiyoruz

Kasımpaşa maçı öncesi konuşan Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile arayı açmak istediklerini söyledi.

17 Mart 2024 Pazar 15:51 - Güncelleme:
Okan Buruk: Farkı açmak istiyoruz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk, "Uzun zamandır ilk defa bu kadar uzun süre hazırlandık. Hem dinlendik hem de hazırlandık. Oyuncularımızı motive etmeye çalıştık. Lider olduğumuz için inanılmaz bir inanmışlık ve moral var. Bugün de bunu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız bugün bizimle birlikte. Bize ayrılan bölümü doldurdular. Onların desteğine ihtiyacımız olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sonlandırma anlamında iyi bir takım ama çok fazla da gol yiyen bir takım, rakibi tanıyoruz. Kalitemizi biliyoruz. Oyun disiplini çok önemli. Topu rakipten geri kazanmak çok önemli. Top kaybı da yapmamamız gerekiyor. İnşallah kazanmak için her şey bizim elimizde." dedi.

"FARKI AÇMAK İSTİYORUZ"

Başarılı teknik adam sözlerine, "Abdülkerim ile ilgili düşündük ama yüzde yüz tam saha antrenman yapmadı. Abdülkerim'in oynadığı mevki önemli. Atlet bir takıma karşı yedekte tutmak istedik. Arka adale sakatlığı vardı. Abdülkerim isterseniz oynarım dedi. Bu tür oyunculara sahip olduğumuz için mutluyuz. Oyun içi ihtiyaç olursa kullanmak istiyoruz. İyi bir kulübe sahibiz. Ofansif anlamda iyi bir kadroya sahibiz. Defansif anlamda yine sağ ve sol bekin yedeği yok." diye devam etti.

Okan Buruk son olarak, "Bu maç çok önemli. Rakibimizle puan farkını açarak akşam oynanacak derbiyi o şekilde izlemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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