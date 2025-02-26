Okan Buruk: Fenerbahçe ile aramızdaki fark 3 maça çıktı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin 0-0 berabere bitmesini kötü karşılamadı.

İkinci Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da Okan Buruk, derbi sonrası yöneticilerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Okan Buruk, "Derbiyi kazanmak isterdik ama kazanmak için risk alırken yenilebilirdik de... Bu nedenle savunma güvenliğini, tedbiri elden bırakmadık. İyi savunma yaptık. Hücumda istediklerimiz olmadı. Buna rağmen derbiyi kaybetmemek önemliydi." dedi.

Galatasaray'ın hocası, "Önemli bir puan aldık. Fenerbahçe ile aramızdaki fark 3 maça çıktı." ifadelerini kullandı.

YÖNETİM: "AVANTAJIMIZI KORUDUK"

Yönetim cephesinden ise Okan Buruk'a, "Risk alması gereken, galibiyete ihtiyacı olan taraf Fenerbahçe'ydi. Onlar da yenilmemek istedi. Avantajımızı koruduk, önemli olan da buydu." cevabı geldi.