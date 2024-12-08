İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2024 Pazar / 7 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk: Fenerbahçe kaybetmese de bu maça aynı konsantrasyonla çıkacaktık
Spor

Okan Buruk: Fenerbahçe kaybetmese de bu maça aynı konsantrasyonla çıkacaktık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi konuştu.

8 Aralık 2024 Pazar 15:42 - Güncelleme:
Okan Buruk: Fenerbahçe kaybetmese de bu maça aynı konsantrasyonla çıkacaktık
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zemine değinen Buruk, "Hep söylüyoruz, zor bir deplasman ama hava ve zemin olarak şanslı bir günümüzdeyiz. Hava, bu mevsime göre çok soğuk değil. Güzel bir zemin var. Oyuncular, zemini görünce mutlu oldu. Bizim için önemli bu. Oyun içerisinde hem 3'lü hem 4'lü olacağız." sözlerini sarf etti.

Sivasspor'un tehlikeli bir takım olduğunu söyleyen Buruk, "Sivasspor, kolay şekilde tehlike yaratabilecek bir takım. Geri dönüşü de iyi yapan bir takım. Ligin en iyi takımlarından biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önde etkili oyuncular var. Yüksek toplar ve savunma arkası koşularda Koita tehlikeli bir oyuncu. Önde oyuncular tehlikeli. Onlara önlemler aldık. Zaman zaman rakibi karşılarken ve hücuma çıktığımızda 3'lü olacağız, ikisini birden oynayacağız bugün. Rakibimizin de 5'li sistemle oynaması avantaj ve dezavantaj yaratabilir. Kalitemizi kullanmak istiyoruz. Amacımız kazanmak." dedi.

"FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ AMA..."

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olması hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe, puan kaybetti ama biz bugün kazanırsak puan farkını açabiliyoruz. Rakibimiz kaybetmese de bu maça aynı konsantrasyonla çıkacaktık, yine aynı konsantrasyonla çıkacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.