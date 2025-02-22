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Spor

Okan Buruk, Fenerbahçe maçı için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın derbi kadrosu

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da maç hazırlıkları devam ederken teknik direktör Okan Buruk maç 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte dev derbide sahada olması beklenen isimler...

TRT Spor22 Şubat 2025 Cumartesi 17:37 - Güncelleme:
Okan Buruk, Fenerbahçe maçı için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın derbi kadrosu
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Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor. Avrupa'ya veda eden sarı kırmızılılar, lige odaklandı. Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Deneyimli çalıştırıcı, dev maçta sahaya çıkaracağı 11'i büyük ölçüde belirledi.

SAVUNMA 4'LÜ OLACAK

Sarı kırmızılıların kalesini Muslera koruyacak. Okan Buruk'un takımını 4'lü defans kurgusuyla sahaya çıkarması bekleniyor. Savunmanın sağında Frankowski, solunda Eren Elmalı forma giyecek. Stoper ikilisi Davinson ve Abdülkerim'den oluşacak.

ORTA SAHA

Orta sahanın merkezinde Torreira'nın yanında Lemina şans bulacak. Bu ikilinin önünde ise Sara'nın forma giymesi bekleniyor.

HÜCUM HATTINDA TEK SORU İŞARETİ VAR

Hücum hattının solunda Barış Alper Yılmaz görev alacak. Sağ kanat için 2 alternatif var. Sağlık ekibinin derbiye yetiştirmeye çalıştığı Yunus Akgün bu bölgedeki ilk tercih. Milli futbolcu riske edilmezse sağ kanatta Sallai görev yapacak. Galatasaray'ın en büyük gol umudu bu maçta da Osimhen olacak.

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