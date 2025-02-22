Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor. Avrupa'ya veda eden sarı kırmızılılar, lige odaklandı. Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Deneyimli çalıştırıcı, dev maçta sahaya çıkaracağı 11'i büyük ölçüde belirledi.

SAVUNMA 4'LÜ OLACAK

Sarı kırmızılıların kalesini Muslera koruyacak. Okan Buruk'un takımını 4'lü defans kurgusuyla sahaya çıkarması bekleniyor. Savunmanın sağında Frankowski, solunda Eren Elmalı forma giyecek. Stoper ikilisi Davinson ve Abdülkerim'den oluşacak.

ORTA SAHA

Orta sahanın merkezinde Torreira'nın yanında Lemina şans bulacak. Bu ikilinin önünde ise Sara'nın forma giymesi bekleniyor.

HÜCUM HATTINDA TEK SORU İŞARETİ VAR

Hücum hattının solunda Barış Alper Yılmaz görev alacak. Sağ kanat için 2 alternatif var. Sağlık ekibinin derbiye yetiştirmeye çalıştığı Yunus Akgün bu bölgedeki ilk tercih. Milli futbolcu riske edilmezse sağ kanatta Sallai görev yapacak. Galatasaray'ın en büyük gol umudu bu maçta da Osimhen olacak.