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Spor

Okan Buruk, Fernando Muslera ile görüştü

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine az bir zaman kaldı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, Fernando Muslera ile konuşarak şampiyonluk motivasyonu verdi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Okan Buruk, Fernando Muslera ile görüştü
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Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Sivasspor mücadelesinde yaptığı bir pas hatasından ötürü bazı taraftarlar tarafından protesto ile karşılaşmıştı.

36 yaşındaki file bekçisi, bu durumdan dolayı maç sonu kutlamalarına katılmadı. Ancak teknik ekip, oyuncular ve sosyal medyadaki Sarı-kırmızılı futbolseverler Muslera'ya tam destek verdi.

'GELECEK SEZON MUSLERA OLACAK'

Aslan'ın hocası Okan Buruk da Uruguaylı için, "Muslera'nın gelecek sezon kadroda bizimle olmasını istiyoruz. Muslera olacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra önümüzdeki senenin programını yapacağız" dedi.

Başarılı çalıştırıcının Muslera ile görüştüğü ve öğrencisine destek olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

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