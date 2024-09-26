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Spor

Okan Buruk formülü açıkladı: Bitince rahatladık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2024 Perşembe 00:52 - Güncelleme:
Okan Buruk formülü açıkladı: Bitince rahatladık
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI!

'ÇÖZÜM TRANSFERİN BİTMESİYDİ"

"Benim ve oyuncuların öz güveni çok yüksek. Dışarıdan fırtınalar kopuyor gibi düşünülüyor ama Florya bundan hiç etkilenmedi. hep zorluk olacak, Galatasaray çok büyük bir camia. Transfer dönemi bittiği zaman, bizde çözüm oluyor. Herkes rahatlıyor."

"OYNAMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIMIZ"

"Top rakibe geçtiğinde almaya çalışan bir takımız, bu oyuncuların hoşuna gidiyor. Ayrıca oynamaya çalışan bir takımız. Oyuncuların ofansif olarak rakip sahada olmaları, oyuncuları keyif veriyor. Ben de oyuncuyken bundan keyif alırdım."

"SERİ YAPMAK ÖNEMLİ"

"4 maç üst üste kazanmak çok önemli. Oyun olarak da bunu çok hissettirdik. Bu maç en iyi oyundu. Savunma yapmaya gelen bir takıma karşı çok pozisyon bulduk, bu değerli."

"ÜÇ FORVET OYNAYABİLİRİZ"

"Çok oyuncunuz olsun, az oyuncunuz olmasın. Çok sayıda maç oynayacağız. Herkesi farklı mevkilerde ve dizilişlerde kullanabiliriz. Bundan sonraki maçlar için bunları düşünüyoruz. Üçlü savunma oynayan bir takıma karşı, üç forvetle de oynayabiliriz."

"SARA, 12-13 KM KOŞMUŞTUR"

"Gabriel Sara hem 6, hem 8, hem de 10 numaraydı. 12-13 km üstünde koşmuş olabilir. Ismael Jakobs da çok etkiliydi o da epey koştu. Savunma geçişlerini de çok iyi yapıyor Jakobs, sadece hücumları değil. Onu da idareli kullanmamız lazım."

"YUNUS'TAN HEPİMİZ MUTLUYUZ"

"Yunus Akgün'ün performansından hepimiz mutlu oluyoruz. Yetenekli olduğunu biliyorduk, ne zaman çıkacak artık diye düşünüyorduk. Böyle devam etmesi çok önemli."

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