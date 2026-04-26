İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Okan Buruk, Galatasaray ile 200. maçına çıktı
Spor

Okan Buruk, Galatasaray ile 200. maçına çıktı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe derbisiyle 200. maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılılarla bu süreçte 142 galibiyet, 28 beraberlik ve 29 mağlubiyet yaşadı.

AA26 Nisan 2026 Pazar 20:41 - Güncelleme:
Okan Buruk, Galatasaray ile 200. maçına çıktı
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı takımın başındaki 200. maçına çıktı.

Takımın başına 2022-2023 sezonu öncesi geçen Okan Buruk, dün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-0 kazandığı maçla sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 199. karşılaşmasını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 138 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 142 galibiyet, 28 beraberlik, 29 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu müsabakalarda 449 kez rakip fileleri havalandırırken 205 golü kalesinde gördü.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı ekibin başında ikinci kez "Dalya" heyecanı yaşadı.

Not: Galatasaray'ın 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı hükmen 3-0 kazandığı maçlar, Okan Buruk'un karnesine yazılmamıştır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.