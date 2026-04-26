Okan Buruk, Galatasaray ile 200. maçına çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı takımın başındaki 200. maçına çıktı.

Takımın başına 2022-2023 sezonu öncesi geçen Okan Buruk, dün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-0 kazandığı maçla sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 199. karşılaşmasını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 138 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 142 galibiyet, 28 beraberlik, 29 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu müsabakalarda 449 kez rakip fileleri havalandırırken 205 golü kalesinde gördü.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı ekibin başında ikinci kez "Dalya" heyecanı yaşadı.

Not: Galatasaray'ın 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı hükmen 3-0 kazandığı maçlar, Okan Buruk'un karnesine yazılmamıştır.