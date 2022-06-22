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Spor

Okan Buruk, Galatasaray'a imzayı atıyor

Galatasaray'da teknik direktörlük için anlaşmaya varılan Okan Buruk, Nef Stadyumu'nda yapılacak törenle resmi sözleşmeye imzayı atacak.

22 Haziran 2022 Çarşamba 23:01 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oluyor.

Sarı-kırmızılı takımın anlaşmaya vardığı ve Fransa'dan İstanbul'a gelen genç teknik adam, resmi sözleşmeye imza atacak.

Okan Buruk, cuma günü Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak. 48 yaşındaki teknik adam için cuma günü Nef Stadyumu'nda yapılacak imza töreni taraftarlara açık olacak.

OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

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