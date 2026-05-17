Okan Buruk: Galatasaray'a yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 19:41 - Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

Başarılı teknik adam, "Galatasaray tarihi için önemli bir gün. 17 Mayıs 2000'nin 26. yılı, UEFA Kupası'nın. O dönemki teknik direktörümüz Fatih Terim, başkanımız Faruk Süren ve futbolcu arkadaşlarım. Bir kısmıyla dün tesiste beraberdik. Beni çok mutlu etti. Büyük Galatasaray taraftarının hak ettiği Avrupa'daki kupanın yıl dönümü. Hedefimiz tekrar bu başarıları Avrupa'da gerçekleştirmek." dedi.

Okan Buruk, "Galatasaray her maça stresle çıkar. Bugünkü maça çıkışımız... Sıralamadaki yerimiz kesinleşse de Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. Rakibimizin yerine, diğer takımlara saygı duyuyoruz. Daha az süre almış, bugün için milli takıma gidecek oyuncular var. Bir de çok yorulan, önceki haftalarda şampiyonluğu ilan edersek izin vereceğimiz oyuncular var, özellikle Türk Milli Takım oyuncuları. Onlar daha erken toplanacak, onlara izin verdik. Tüm oyuncular büyük emekler verdi. Sakat sakat, ağrılarla, iğneyle oynayanlar var. Bunun sonunda ödülü hak ettiler. Dinlenecek oyuncular var. Torreira'ya izin verdik. Çok istemediği bir şey yaşadı. Bir de tabii ki sezon yorgunluğuyla izin verdik. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bize yakışan şekilde oyunumuzu oynayacağız. 4 takımın küme düşme hattındaki çekişmesi var. Her takıma saygı duyuyoruz. Galatasaray'a yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz." sözlerini sarf etti.

