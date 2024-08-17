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Spor

Okan Buruk, Galatasaray'da 100. maçına çıktı!

Galatasaray ligin ikinci haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken Okan Buruk da sarı kırmızılı takımda teknik direktör olarak çıktığı 100. maçından galibiyetle ayrıldı.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 00:56 - Güncelleme:
Okan Buruk, Galatasaray'da 100. maçına çıktı!
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Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaştıkları Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Bu karşılaşma Okan Buruk için de özel bir anlam taşıyordu. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray kariyerindeki 100. maçına çıktı.

Sarı kırmızlı takımın başında 100 maça çıkan Buruk, 77 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Okan Buruk ile rakip kaleleri 230 kez havalandırırken, 94 kez gol yedi. Okan Buruk, sarı kırmızılı takım ile 2 kez şampiyon oldu, bir kez de Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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